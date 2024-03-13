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Крокодил откусил рыбаку руку, когда мужчина доставал улов из воды

Mirror: в США крокодил напал на мужчину и откусил ему руку во время рыбалки

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FOX 35 Orlando

В США крокодил напал на рыбака и откусил ему руку, когда мужчина доставал из воды свой улов, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, мужчина ловил рыбу в пруду, когда на него напал аллигатор. Американец попытался достать из воды свой улов, но в этот момент хищник накинулся на него и откусил руку. Свидетелем этого инцидента стал Рон Прист, который и позвонил спасателям.

«Я видел, что у него не было руки», — вспоминает очевидец.

Помощь прибыла на место буквально через несколько минут. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где врачи попытались пришить ему руку. Позже стало известно, что сотрудники комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды усыпили крокодила, напавшего на человека, чтобы исключить повторение подобных случаев.

Ранее крокодил напал на пенсионера, выпавшего из лодки, и прокусил ему ногу.

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