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В регионе водитель автобуса зажал ребенку голову дверью

В Сыктывкаре пятилетнему мальчику зажало голову дверью автобуса

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Ребенок из Сыктывкара пострадал из-за водителя автобуса. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции МВД по республике Коми.

Инцидент произошел утром, на улице Лесозаводской. Водитель остановился в нужном месте, но, когда закрывал двери, зажал голову пятилетнему пассажиру.

В результате мальчик получил несколько травм различной степени тяжести. О его состоянии не сообщается.

До этого в Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки дверью и протащил ее по асфальту сотню метров. По словам самой пострадавшей, после того, как водитель заметил ее, он остановился и выбросил из салона ее сумку.

Ранее таксист-иностранец протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.

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