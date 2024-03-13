В Приуралье семью участника СВО обеспечили материалами для чума

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) семье военнослужащего-тундровика Михаила Салиндера, принимающего участие в специальной военной операции (СВО), подарили набор для постройки чума. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Сакал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем обеспечивать самым необходимым наших тундровиков», — написал он.

Согласно информации чиновника, бойцу и его семье подарили брезент, зимний нюк, печь для чума и сетевые материалы. Салиндер пояснил, что в семье участника спецоперации воспитываются четверо детей, поэтому особенно важно поддерживать семьи тундровиков и предоставлять им самые необходимые вещи.

В материале отмечается, что в течение 2023 года жителям ЯНАО, ведущим традиционный уклад жизни, оказано более 4200 мер социальной поддержки в рамках госпрограммы автономного округа. Среди них: выделение денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций, возмещение расходов за аренду жилья выпускникам колледжей, сертификаты на получение высшего образования, чумовой капитал и другое.

До этого пилот российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды ему удалось отвести ракету от самолета боевого товарища.

Ранее житель ЯНАО захотел продать за 1,5 млн портрет Путина и отдать деньги на нужды СВО.