Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приуралье семью участника СВО обеспечили материалами для чума

На Ямале семье участника СВО подарили набор для строительства чума

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) семье военнослужащего-тундровика Михаила Салиндера, принимающего участие в специальной военной операции (СВО), подарили набор для постройки чума. Об этом рассказал глава муниципалитета Иван Сакал в своем Telegram-канале.

«Продолжаем обеспечивать самым необходимым наших тундровиков», — написал он.

Согласно информации чиновника, бойцу и его семье подарили брезент, зимний нюк, печь для чума и сетевые материалы. Салиндер пояснил, что в семье участника спецоперации воспитываются четверо детей, поэтому особенно важно поддерживать семьи тундровиков и предоставлять им самые необходимые вещи.

В материале отмечается, что в течение 2023 года жителям ЯНАО, ведущим традиционный уклад жизни, оказано более 4200 мер социальной поддержки в рамках госпрограммы автономного округа. Среди них: выделение денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов для миниэлектростанций, возмещение расходов за аренду жилья выпускникам колледжей, сертификаты на получение высшего образования, чумовой капитал и другое.

До этого пилот российского истребителя Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды ему удалось отвести ракету от самолета боевого товарища.

Ранее житель ЯНАО захотел продать за 1,5 млн портрет Путина и отдать деньги на нужды СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами