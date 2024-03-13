Россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9

Выявленный штамм птичьего гриппа H7N9 азиатского происхождения – это потенциальный виновник начала новой пандемии, считает глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Сейчас этот вариант гриппа фиксируется в Китае, на Тайване, в Юго-Восточной Азии, заявил он в интервью НСН.

Специалисты выявляют и другие вирусы гриппа, которые пока человеку не передаются. Однако если это все-таки случится, то ситуация будет очень серьезной и смертельно опасной, предупредил эксперт.

«Летальность у человека при птичьем гриппе около 50%. Для сравнения: летальность при эпидемическом гриппе не превышает 0,5%», — подчеркнул он.

Продолжает регистрироваться и штамм вируса гриппа B «Ямагата», есть и другие опасные варианты, отметил Вакулов. Пока эти вирусы циркулируют, сохраняется угроза возникновения новых пандемических штаммов, заключил вирусолог.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, за неделю рост составил 5,6%. Подчеркивается, что самым распространенным вирусом гриппа остается вариант А(Н3N2), однако наблюдается и увеличение доли вирусов гриппа B.

Ранее стало известно, что вирус птичьего гриппа начал передаваться от птиц к морским львам и котикам.