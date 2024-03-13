Россиянин избил возлюбленную в лифте, а затем поцеловал ее

В Новосибирске мужчина избил возлюбленную в лифте, а затем поцеловал ее. Об этом сообщает Telegram-канал »Экстренный НСК».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Одоевского в Первомайском районе. Пара приехала в гости на застолье, однако позже мужчина напал на возлюбленную в лифте и избил ее руками и ногами. Затем он поцеловал женщину, помог ей умыться и подняться с пола.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

До этого в Уфе неадекватный мужчина напал на своего отца, протащил мать по лестнице в подъезде и напал на пожилую соседку в лифте.

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