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Футбольный фанат напал на 18-летнего немца, ставшего автором 4227 доносов

В Германии ограбили 18-летнего юношу, написавшего тысячи доносов на земляков

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Niclas Matthei

Юный немец, прославившийся своим необычным хобби — доносительством, подвергся нападению футбольного фаната. Об этом сообщает Bild.

Недавно о 18-летнем Никласе Маттеи из Грефенхайнихена узнали за пределами ФРГ. По его собственным словам, он является «мастером доносов» и написал за год 4227 кляуз на своих земляков, а общая сумма выписанных благодаря ему штрафов составила €140 тыс. Маттеи тратит свое время на то, чтобы выявлять нарушителей правил парковки. В родном городе юноша донес уже на 8% жителей. Известно, что почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью юноши, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией. Маттеи заявлял, что его текущая цель — уличить хотя бы по одному нарушителю по всей Германии. После чего несколько горожан также решили атаковать Маттеи и обратились с ответными жалобами на юношу.

В начале марта «серийный доносчик» пострадал от нападения незнакомца. В тот день Маттеи, несколько часов искавший нарушения правил парковки в Хемнице, ехал в поезде S-Bahn. В вагоне вместе с ним находились фанаты футбольных клубов »Динамо Дрезден» и «Халлешер». Инцидент произошел на участке между станция Биттерфельд и Мюльденштайн. Неизвестный силой выхватил у Никласа телефон и ударил его. На следующей станции пострадавший покинул поезд и отправился в больницу. Врачи зафиксировали у него ушиб и отправили на амбулаторное лечение. Делом заинтересовались полицейские. Позже мобильный телефон молодого человека был найден на трассе.

«Это действительно произошло. Наверное, потому что я хорошо известен. Личности преступников еще устанавливаются. Полицейское расследование продолжается», — прокомментировал инцидент Маттеи.

Ранее безработный юноша из Ленобласти напал на петербурженку, продававшую iPhone.

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