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В российском регионе бродячие собаки напали на двух школьников

В Северной Осетии на двух школьников напали бродячие собаки

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Depositphotos

В Северной Осетии бродячие собаки напали на двух школьников, одного из них госпитализировали. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Кизляр Моздокского района. Бродячие собаки напали на двоих школьников 2011 и 2016 года рождения на территории образовательного учреждения.

В результате одного из детей госпитализировали. У него диагностировали множественные укушенные раны конечностей.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасных условий пребывания несовершеннолетних, а также деятельности органов местного самоуправления по контролю обращения с животными без владельцев», — сообщили в ведомстве.

Ранее на Камчатке бойцовая собака откусила восьмилетнему мальчику палец.

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