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Академик об инициативе отменить ЕГЭ: «это бессмысленно»

Академик Асмолов: инициатива отменить ЕГЭ является бессмысленной

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Законопроект, которым предполагается отменить обязательную сдачу Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России, носит бессмысленный характер. Об этом RuNews24 рассказал психолог, педагог, публицист, доктор психологических наук, академик Российской академии образования Александр Асмолов.

«Любое предложение, касающееся образования, носящее бессистемный характер, что-то отменить, а что-то ввести — бессмысленно. Я считаю, что это предложение далеко за пределами профессионализма», — сказал эксперт.

По его мнению, споры в отношении данного экзамена представляют собой «игру политиков на территории образования». Они также являются «отражением кризиса профессионализма в российской Государственной думе», добавил Асмолов.

11 марта сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Государственную думу новый законопроект, которым предлагается отменить обязательное сдачу Единого государственного экзамена при окончании школы и предоставить студентам возможность выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Ранее россияне ответили, нужно ли отменять ЕГЭ.

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