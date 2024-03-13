Казаки обеспечат безопасность на выборах президента

Казаки Терского казачьего войска и Орловской области помогут обеспечить безопасность во время выборов президента России, сообщается в Telegram-канале «Всероссийское казачье общество».

В Терском районе более 1500 казаков из регионального казачьего общества помогут сотрудникам полиции обеспечить безопасность и общественный порядок на избирательных участках.

Также многие казаки-терцы являются членами участковых избирательных комиссий.

В Орловской области более 250 казаков обеспечат общественны порядок и безопасность на избирательных участках во время выборов президента РФ.

«Мы выставляем на обеспечение порядка на избирательные участки от 8 до 10 казаков. С учетом численности казачьих дружин региона в дни голосования будут нести службу более 250 человек, из них — 76 казаков — на возмездной основе», — рассказал атаман ООКО ВКО ЦКВ Михаил Потуроев.

Также он добавил, что более 5% казаков являются членами хуторских и городских казачьих обществ Орловского отдельского казачьего общества.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.