Вылет самолета из Нижнего Новгорода в Египет задержали на сутки

В аэропорту Нижнего Новгорода на сутки задержали вылет самолета в египетский Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет портал «ТурДом».

«Сначала не было сотрудника, кто выпустит борт, потом сказали, что якобы самолет неисправен», — рассказали пассажиры.

По данным онлайн-табло, рейс вылетел в Египет в 3:00 с опозданием на сутки.

Отмечается, что туристы, купившие туры на курорт и летевшие этим рейсом, потеряли первую ночь размещения в отеле.

10 марта сообщалось, что рейс авиакомпании FlyDubai FZ 954 из аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае в Дубай был задержан на двое суток. Рейс был задержан из-за «технической проблемы». Его вылет должен был состояться 8 марта. Пассажирам по необходимости предоставили питание и проживание. Борт в итоге вылетел в Дубай 10 марта. В FlyDubai уточнили, что на расписание полетов повлияли неблагоприятные погодные условия в Дубае.

Ранее пассажирка напала на стюардессу и оттаскала ее за волосы из-за запрета сходить в туалет.