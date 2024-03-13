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Российский подросток прострелил себе ногу из винтовки, упражняясь в меткости

Mash: в Дагестане подросток прострелил себе ногу, упражняясь в меткости

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Дагестане 17-летний подросток решил поупражняться в меткости и прострелил себе ногу из винтовки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, несовершеннолетний во время визита к родственникам попросил у дяди винтовку, чтобы поупражняться в меткости. Он снял ее с предохранителя и зарядил. Держа оружие дулом вниз, подросток случайно задел спусковой крючок и выстрелил.

В результате пуля попала ему в пятку. Сообщается, что врачам удалось сохранить подростку ногу. Информации о его состоянии не поступало.

После инцидента дядю пострадавшего проверила полиция — документы на оружие в порядке. Сообщается, что мать подростка и передавшего ему винтовку родственника привлекут к ответственности.

Ранее в Калининградской области 8-летний мальчик выстрелил из пневматики в свою мать.

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