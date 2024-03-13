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Эксперты предупредили об опасности горячего душа

Врач Элеонора Поттер рассказала, что частый горячий душ может вызвать проблемы с кожей

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Depositphotos

Эксперты рассказали, что слишком частый горячий душ может вызвать проблемы с кожей и сердцем, пишет Mirror.

Группа экспертов, среди которых была врач Элеонора Поттер, пришли к выводу, что ежедневное мытье в горячей воде может повредить волосы и кожу человека, а также вызвать проблемы со сном. Кроме того, горячий душ лишает тело натуральных масел, что может привести к сухости, шелушению и зуду.

«Такие состояния, как экзема или псориаз, могут значительно ухудшиться после горячего душа», — предупреждают специалисты.

Впрочем, риску подвергается не только волосы и кожа. Слишком горячая вода может вызвать дополнительную нагрузку на сердце, добавила Поттер. Это может быть опасно для людей, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой. По словам Элеонора, чтобы снизить риски, нужно принимать короткий и не слишком горячий душ.

Ранее врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном во время посещения туалета.

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