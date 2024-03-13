В ФТС России рассказали о самых нелепых попытках провезти драгоценности через границу

Россияне часто попадают под уголовную ответственность при попытке провезти драгоценности через границу. О пяти самых нелепых случаях, которые произошли в 2023 году, Федеральная таможенная служба рассказала «Ридусу».

Так, в Домодедове задержали 40-летнего мужчину, в ручной клади которого нашли два незадекларированных кольца и наручные часы французского ювелирного дома Cartier стоимостью около 6 млн рублей, привезенные из ОАЭ. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»), за это ему может грозить лишение свободы на семь лет и штраф до 1 млн рублей.

По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении пассажира в Домодедове, у которого обнаружили 25 кг незадекларированных ювелирных украшений общей стоимостью около 5 млн рублей. Он пытался вывезти их из Индии в полиэтиленовых пакетиках. Домодедовские таможенники также обнаружили незадекларированные украшения Cartier и Graff, а также серьги Вulgari и браслет Verdi почти на 8 млн рублей у женщины в «зеленом» коридоре. Ей также грозит наказание по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Летом 2023 года сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего мужчину, который пытался улететь в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Экспертиза показала, что цепь на 99,9% состоит из золота 999-й пробы, ее стоимость составляет почти 10 млн рублей. Мужчине также грозит 226-я уголовная статья. Сотрудники той же таможни обнаружили бриллианты стоимостью в 5 млн рублей в трусах у гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ. Помимо уже упомянутой статьи ему также грозит наказание по ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).

В начале марта сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробках с бананами, прибывшими из Бельгии. 11 килограммов белого порошка направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое вещество.

Ранее в Литве арестовали молдаванина, ехавшего в Белоруссию с российскими номерами.