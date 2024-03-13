В Красноярске пожилой мужчина преследовал 11-летнюю девочку и предлагал ей деньги

В Красноярске разыскивают неизвестного, который настойчиво пытался познакомиться с 11-летней девочкой. Об этом сообщает полиция региона.

11 марта пожилой мужчина подошел к школьнице на улице 9 мая. Незнакомец заговорил с ней и спросил, почему она такая грустная. Девочка заявила, что не хочет разговаривать, и пошла дальше, однако неизвестный продолжил преследовать ребенка.

Он задавал ей разные вопросы, а затем предложил деньги. Мужчина сказал, что даст школьнице пять тысяч рублей, если она дойдет с ним до ближайшего отделения банка. Девочка отказалась от подарка и перешла на другую сторону дороги. Навязчивый собеседник остался стоять на месте.

Правоохранители узнали о произошедшем от матери ребенка. Сейчас полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и устанавливают личность подозрительного красноярца.

Ранее россиянин домогался трех девочек на детской площадке и получил 15 лет колонии.