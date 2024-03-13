Болгария готовится начать выдавать «шенген» россиянам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария начала подготовку к выдаче россиянам шенгенских виз с апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское посольство в Москве.

«В болгарской дипмиссии сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в России», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, сколько времени потребуется российскому заявителю на получение документа. Кроме этого, в посольстве Болгарии не смогли ответить однозначно на вопрос о сроках начала выдачи виз и о том, где именно это будет происходить.

Туроператоры напомнили, что с 31 марта Румыния и Болгария частично присоединяются к шенгенской зоне.

9 марта стало известно, что Еврокомиссия проведет проверки в консульствах Польши в столице Филиппин Маниле и китайском городе Гуанчжоу из-за визового скандала.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Польшу из-за визового скандала.