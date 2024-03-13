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Омские студенты изнасиловали однокурсника

В Омске двое студентов политеха надругались над однокурсником с помощью бутылки

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РИА «Новости»

Двое студентов Омского государственного технического университета избили и изнасиловали третьего в стенах общежития. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло 8 марта в одном из общежитий университета. Злоумышленники напали на своего однокурсника, избили его, а затем изнасиловали.

«Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке», — рассказал источник в силовых структурах.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Следствие уже предъявило молодым людям обвинение, сейчас по решению суда они находятся в СИЗО.

Ранее курганец изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию.

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