Россиянам объяснили, могут ли их обязать заплатить штраф на работе

Работодатели не могут штрафовать сотрудников ни за какую провинность, потому что это не предусмотрено в трудовом законодательстве. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

По ее словам, это касается и тех случаев, когда работник опоздал, не пришел на работу или неправильно выполнил поручение руководства. Однако применить меры дисциплинарного взыскания в отношении таких сотрудников возможно, уточнила эксперт. К ним относятся замечание, выговор и увольнение.

В случае, если начальник хочет наказать работника штрафом, последний может обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда.

«Если будет доказана вина, то государственная инспекция труда имеет право оштрафовать уже самого работодателя за неправомерные действия», – заключила Захаренкова.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова до этого говорила, что сотрудника не могут уволить за частые больничные, потому что в законодательстве не предусмотрено такое основание для расторжения трудового договора. Однако, по ее словам, работодатели могут оказывать давление на таких работников и вынуждать их уволиться по собственному желанию.

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