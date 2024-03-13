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В Китае за взятки арестовали бывшего высокопоставленного законодателя

Бывшего законодателя Лю Ханьдуна арестовали в Китае за злоупотребление властью

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Китае под арест отправили бывшего замглавы комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Лю Ханьдуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное китайское телевидение.

По данным журналистов, решение об аресте приняла Верховная народная прокуратура КНР. Экс-законодателя обвиняют в получении взяток и злоупотреблении властью. Отмечается, что расследование этого дела со стороны Государственного надзорного комитета уже завершено.

8 января бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве.

До этого бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая за коррупцию.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин призывал к продолжению реформы Коммунистической партии Китая и борьбе с коррупцией в ее рядах.

Ранее в Китае обвинили США в распространении лжи о шпионской деятельности.

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