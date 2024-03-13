Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сочинцы жестоко избили мужчину на дороге

В Сочи мужчину жестоко избили на дороге

close
100%
«ЧП Сочи» ' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи двое незнакомцев жестоко избили мужчину на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе. На видеозаписи фрагмента драки видно, как двое мужчин идут за третьим по дороге, а затем нападают на него. Затем злоумышленники избили его на земле.

Информации о том, что стало причиной драки, не поступало. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

До этого в Москве 19-летнего иностранца задержали по подозрению в жестоком избиении мужчины. Предполагаемый злоумышленник поднял оппонента и бросил на землю в ходе потасовки.

Ранее в Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами