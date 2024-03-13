Сочинцы жестоко избили мужчину на дороге

В Сочи двое незнакомцев жестоко избили мужчину на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе. На видеозаписи фрагмента драки видно, как двое мужчин идут за третьим по дороге, а затем нападают на него. Затем злоумышленники избили его на земле.

Информации о том, что стало причиной драки, не поступало. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

До этого в Москве 19-летнего иностранца задержали по подозрению в жестоком избиении мужчины. Предполагаемый злоумышленник поднял оппонента и бросил на землю в ходе потасовки.

Ранее в Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео.