Пожар на нефтезаводе в Рязанской области ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его данным, двоих пострадавших доставили в больницу с ранениями рук. Им оказали медпомощь и их жизни ничего не угрожает, отметил Малков.

Пожар произошел на территории нефтезавода «Рязаньнефтепродукт» утром 13 марта. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.