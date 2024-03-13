В Волгограде сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя стрельбой по колесам

В Волгограде сотрудникам Госавтоинспекции пришлось открыть стрельбу по машине, чтобы остановить водителя. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По информации правоохранителей, инспектор попытался остановить иномарку для проверки документов. Вместо того, чтобы выполнить требование, мужчина увеличил скорость и поехал дальше по дороге.

Полицейские сделали один предупредительный выстрел вверх, после чего стали целиться по колесам. Мужчину удалось остановить.

В беседе с правоохранителями россиянин заявил, что хотел скрыться, так как был пьян.

В отношении мужчины составили административные протоколы. Помимо этого, его арестовали на десять суток.

Ранее в Тюмени мужчина прострелил полицейскому руку, боясь, что ему подкинут наркотики.