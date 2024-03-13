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Жительница Петербурга решила отсудить у мэрии деньги за новую квартиру

Жительница Петербурга решила отсудить у города 50 млн руб. за аммиачную квартиру

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Жительница Санкт-Петербурга Милена Иванова заявила о намерении отсудить у городской администрации 50 млн рублей из-за превышения концентрации опасных веществ. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что женщина купила квартиру по адресу 11-я Красноармейская улица, 7А, у АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (СПб ЦДЖ) за 9,8 миллиона рублей в рассрочку на 240 месяцев. Жилье будет оплачено за счет участия в программе «Молодежи — доступное жилье».

Когда Иванова заселилась в новую квартиру, ее самочувствие ухудшилось. Экспертиза установила, что предельно допустимые концентрации (ПДК) аммиака в квартире превышены в 1,5 раза, формальдегида — почти в 5 раз, свинца — в 400 раз.

Женщина решила расторгнуть договор купли-продажи и обратилась в суд. Она потребовала возместить разницу между договорной стоимостью квартиры и рыночной, а также 30 млн рублей возмещения морального вреда и около 8 млн рублей неустойки.

До этого в Новосибирске женщина завела 66 кошек в однокомнатной квартире.

Ранее эксперт Ольга Кириллова назвала стиральные порошки и кондиционеры опасными для здоровья.

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