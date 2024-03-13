Политолог назвал платформу «Россия – страна возможностей» поставщиком качественных кадров

Через программы платформы «Россия – страна возможностей» прошло уже более 1 млн человек, что не может не говорить о популярности конкурсов управленцев, рассказал «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Мы видим, что президентская платформа «Россия – страна возможностей» становится поставщиком качественных кадров не только для госслужбы, но и для крупного бизнеса и институтов развития», — сказал Минченко.

Он отметил, что регионы берут пример и делают свои региональные конкурсы.

«Мы видим достаточно большое количество людей, который прошли через программы обучения и конкурсы управленцев «Лидеры России», а затем заняли достаточно высокие управленческие позиции. Я думаю, что это будет продолжаться», — добавил Минченко.

По мнению Минченко, популярность новой программы «Время героев» будет расти.

«Я видел, что на участие в программе подано уже 30 тыс. заявок, что говорит о том, что это действительно очень востребованная история. Я думаю, что президент России Владимир Путин очень серьезно заинтересован в том, чтобы получить новый слой людей, которые уже доказали свою патриотическую позицию во время участия в СВО», — заключил Минченко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Очень важно, что в ходе подготовки к конкурсам «Лидеры России» складывается определенное сообщество людей, которые проходят обучение, проходят этот конкурсный отбор», — отметил президент во время встречи.