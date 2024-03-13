В Ростовской области уничтожили три дрона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к Новошахтинску уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

«Сегодня утром дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску уничтожено 3 БПЛА», — написал он.

Глава региона добавил, что последствия атаки на земле уточняются дежурными службами.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в областном центре дрон попал в жилой дом.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.