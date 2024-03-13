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Россиянка устроила потасовку из-за ревности и чуть не отобрала автомат у сотрудника Росгвардии

Mash: уфимка устроила потасовку из-за ревности и пыталась завладеть автоматом

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Уфе женщина устроила потасовку из-за ревности в ночном клубе и попыталась завладеть автоматом сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Черниковке. Во время отдыха пары в ночном клубе «Космос» женщине показалось, что другие посетительницы ведут себя вызывающе, а ее избраннику такое положение дел нравится. Тогда она вступила в конфликт с соперницами и устроила потасовку.

На место вызвали Росгвардию. Пара начала драться с правоохранителями — мужчина оторвал антенну с патрульной машины, а женщина попыталась отобрать автомат.

В результате пару доставили в отдел полиции. Пострадавшие написали заявление.

Ранее в Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео.

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