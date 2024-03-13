В Москве врачи спасли трехлетнего ребенка с ущемлением пупочной грыжи

Врачи в Москве провели экстренную операцию трехлетней девочке, у которой выявили ущемление пупочной грыжи. Об этом «Москве 24» сообщили в московском Депздраве.

Ребенок поступил в приемное отделение детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени Башляевой, среди симптомов у нее были острая боль, рвота и выпячивание живота. Специалисты выяснили, что ущемление пупочной грыжи у нее сопровождалось ослаблением перистальтики, расширением петель толстого кишечника и скоплением жидкости в брюшной полости.

«В ходе экстренной операции пациентке был выполнен двухсантиметровый разрез под пупком и вскрыт грыжевой мешок», — рассказали врачи.

Они рассекли ущемляющее кольцо, ушили кишку швами и вправили ее в брюшную полость, после чего — нанесли на рану специальные швы. Главврач ДГКБ Исмаил Османов отметил, что острые хирургические заболевания у детей часто могут сопровождаться симптомами, которые похожи на кишечную инфекцию. В случае их появления он рекомендует сразу же обращаться к врачу.

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