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Предприниматели поддержали идею создания в России государственного маркетплейса

Вице-президент «Опоры России» Пищальников: в РФ нужен государственный маркетплейс

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Carlos Jasso/Reuters

В России необходимо создать государственный маркетплейс, который поможет предпринимателям и станет средством борьбы с контрафактом, считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Он поддержал эту инициативу, подчеркнув, что для предпринимателей она имеет много плюсов.

«Рано или поздно государство возьмет контроль над крупными цифровыми площадками — маркетплейсами. Цифровая монополия на реализацию продукции у государства есть, и данная инициатива возникла не на пустом месте», — заявил Пищальников в пресс-центре Общественной Службы Новостей.

По его мнению, благодаря созданию единой платформы можно будет увидеть российских производителей и отследить цепочку налогообложения. Также такой маркетплейс упростил бы предпринимателям процесс реализации товара, помог бы значительно улучшить его качество и исключить контрафакт, убежден эксперт.

Напомним, с идеей создания государственного маркетплейса выступил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. На такой площадке, по его мнению, можно будет торговать товарами российских производителей с сертификатами, благодаря чему потребители будут уверены в их качестве.

Ранее в российских маркетплейсах выявили десятки фейковых смартфонов Xiaomi и Realme.

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