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В школах и вузах России хотят организовать уроки по управлению электросамокатами

Общественник Ветров: в учебных заведениях нужно провести уроки по управлению самокатами

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

В учебных заведениях России нужно организовать короткие просветительские занятия, на которых молодежь будет изучать правила безопасного управления электросамокатами. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Свое предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

По мнению Ветрова, на электросамокатах в основном передвигаются учащиеся школ, вузов и ссузов, на улицах города при этом с приходом весны открывается много точек проката. Чтобы снизить количество аварийных ситуаций с самокатами, следует предупреждать молодежь о последствиях небезопасного управления ими, считает активист.

Общественник призвал Кравцова проводить в учебных заведениях соответствующие уроки, чтобы молодежь изучала ПДД, а также умела управлять самокатами, не создавая опасных ситуаций на дорогах.

Напомним, в России разработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего он предполагает штрафы до 30 тыс. рублей за вождение самокатом в пьяном виде. Автоэксперты, однако, раскритиковали документ.

Ранее россиянку госпитализировали после наезда курьера на самокате.

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