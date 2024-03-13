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Иностранец жестоко избил мужчину в Москве

В Москве иностранца задержали по подозрению в жестоком избиении мужчины

В Москве 19-летнего иностранца задержали по подозрению в жестоком избиении мужчины. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел на улице Покровка. Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе столкновения один из участников нанес другому большое количество ударов по голове и туловищу.

Через короткий промежуток времени между ними снова произошло столкновение. Тогда один из них поднял второго и бросил на землю.

После этого пострадавший обратился за медицинской помощью. Нанесенный его здоровью вред оценили как тяжкий.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего иностранца, его заключили под стражу.

Ранее в Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео.

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