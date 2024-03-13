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«Спрятаться некуда было»: жители Рязани рассказали об атаке БПЛА

Жители Рязани рассказали о запахе в воздухе после атаки БПЛА

Жительница Рязани Ирина рассказала «Газете.Ru», что ей некуда было спрятаться с ребенком во время атаки беспилотников. Женщина отметила, что слышала хлопки, а сейчас в воздухе висит запах, напоминающий сероводородный.

«Я с ребенком вышла из дома. Клубы дыма, запах и небольшие хлопки. И сразу муж прислал, что стоит в пробке у нефтезавода, что тут дроны. Спрятаться некуда было особо. Шли на остановку с ребенком. Дым рассеялся понемногу. Запах есть. Так как в нашей стороне постоянно запахи, то уже привыкли. Сероводородный напоминает», — сказала она.

Еще одна местная жительница Ксения в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что ее муж находился на рязанском нефтезаводе, атакованном дронами.

«Было четыре дрона! Пожар на нефтезаводе в двух местах. Беспилотники летали в 6:30. Муж находился на нефтезаводе. Было страшно за него. С ним все в порядке», — подчеркнула она.

Утром 13 марта Рязанская область подверглась атаке беспилотников, в результате чего на территории местного нефтезавода начался пожар. По данным губернатора региона Павла Малкова, есть пострадавшие, на месте работают оперативные службы.

В приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани уточнили ТАСС, что к ним поступило два человека в состоянии средней тяжести, их поместили в отделение травматологии.

Накануне российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью в ночь на 13 марта.

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