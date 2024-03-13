Синоптики пообещали россиянам ранний апрель

Апрельская погода придет в Россию уже в марте. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Синоптики обещают, что потепление начнет усиливаться уже в ближайшие дни. В Москве будет солнечная погода, а воздух сильнее прогреется. В среду и четверг, 13 и 14 марта, температура воздуха будет достигать до +6°C, а 15 марта потеплеет до +7°C.

В среду, 13 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет +6°C, а ночью похолодает до 0°C. В темное время суток ожидаются дожди, которые усилятся в четверг при дальнейшем подъеме температуры до семи градусов тепла.

Синоптики также ожидают, что потепление в стране затянется. Оттепели ожидаются почти на всей территории России кроме Крайнего Севера. Эксперты отметили, что теплая погода придет даже в Западную Сибирь. А в центральных районах и Черноземье температурный режим тоже станет апрельским, говорится в материале.

Ранее климатологи предсказали рекордную жару в некоторых районах земного шара.