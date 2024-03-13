Два человека попали в больницу после пожара на нефтезаводе в Рязанской области

Два пострадавших человека попали в больницу в результате пожара на нефтезаводе в Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани.

По данным источника, пациенты попали к ним в состоянии средней степени тяжести. Их поместили в отделение травматологии.

Пожар произошел на территории нефтезавода в Рязанской области утром 13 марта. Площадь пожара на рязанском нефтезаводе — 100 квадратных метров, сообщал Telegram-канал Baza. Сейчас спасатели тушат огонь. Источник в оперативных службах рассказал, что предположительная причина пожара — падение беспилотника.

Накануне российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.