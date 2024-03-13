В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области утром 13 марта. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Ракетная опасность была объявлена в Липецкой области в 6.09 мск.

«Отбой воздушной опасности. Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения», — написал Артамонов.

Также глава региона предупредил, что получена информация о возможных прилетах беспилотных летательных аппаратов в районе Липецка и Липецкого района.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских БПЛА и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.