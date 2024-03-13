Средства ПВО несколько раз работали в Воронежской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) несколько раз работали на территории Воронежской области, по предварительным данным, без последствий для гражданских объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он заявил, что держит на контроле оперативную ситуацию в области.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется», — добавил чиновник.

13 марта Гусев сообщил, что российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области.

Незадолго до этого он объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

В ночь на 13 марта также сообщалось, что средства ПВО сбили по два дрона в Белгородской и Курской областях.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.