Губернатор сообщил о работе систем ПВО над Курском

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в небе над Курском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Позже Старовойт написал в своем Telegram-канале, что система ПВО работает в небе над Курским районом.

13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат в регионе.

Незадолго до этого он объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.