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Фейерверки на массовых гуляниях привели к жертвам и тысячам раненых в Иране

Mehr: фейерверки на гуляниях в Иране ранили свыше 4 тысяч человек и убили 26

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WANA NEWS AGENCY/via REUTERS

Фейерверки на массовых гуляниях в Иране ранили свыше 4 тыс. человек и убили еще 26 на праздновании огня Чахаршанбе-Сури. Об этом сообщает агентство Mehr.

В этот праздник иранцы традиционно разводят костры, запускают фейерверки и петарды, что ежегодно сопровождается взрывами и жертвами.

Праздник огня в Иране празднуется перед новым годом (Нороуза) уже 2,5 тыс. лет и появился еще в доисламскую эпоху. Его истоки лежат в зороастрийских верованиях, однако к его празднованию присоединяются и жители Ирана с другой религиозной принадлежностью.

До этого под Красноярском мужчина загорелся во время традиционного гадания в праздник Ивана Купалы.

Инцидент произошел 6 июля в селе Долгий мост Абанского района. Там устроили праздник в честь Ивана Купалы и зажгли костры, чтобы провести традиционное развлечение.

Один из посетителей сельского мероприятия перепрыгнуть пламя не смог. По имеющимся данным, в результате падения в огонь у пострадавшего обгорело 80% поверхности кожных покровов.

Ранее Иран стал самым популярным зарубежным направлением на новогодние праздники у россиян.

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