Экс-глава ФБК* Леонид Волков** прокомментировал свое избиение

Живущий в Вильнюсе экс-глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонид Волков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором прокомментировал свое избиение.

Он сообщил, что вернулся домой из больницы. По словам Волкова, из него «хотели сделать отбивную», ему сломали руку.

Ранее сообщалось, что неизвестные разбили окно в автомобиле экс-главы ФБК, распылили слезоточивый газ и избили его молотком. Поиски нападавших уже ведутся.

До этого Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и еще трех участников этого фонда: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвиняется сразу по трем статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ», а также «Вандализм».

Низовцев и Ярмыш обвиняются в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о российских военных. Бирюкова обвиняется в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Ранее Мария Певчих рассказала о проблемах с психикой у бывшего юриста ФБК Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).