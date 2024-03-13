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На черном рынке массово предлагают украинские паспорта

«Фонтанка»: на черном рынке жителям СНГ массово предлагают украинские паспорта

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РИА «Новости»

На нелегальном рынке появилось множество предложений от мошенников для жителей стран СНГ о приобретении «нового способа путешествий и переездов без границ» — украинского паспорта. Об этом сообщает издание «Фонтанка» после проведения собственного расследования.

Издание отмечает, что если ранее самыми востребованными фальшивыми документами были внутренние паспорта России, водительские права и дипломы вузов, то в последнее время все больше мошенников предлагают именно украинские документы.

По законам России за подделку документов предусмотрено уголовное наказание до трех лет лишения свободы как для изготовителей, так и для пользователей.

Большинство предложений в интернете о помощи с получением украинских документов, по словам «Фонтанки», являются легальными услугами юристов для украинских беженцев, потерявших оригинальные документы по разным причинам. Однако в закрытых Telegram-каналах и пабликах в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) действуют мошенники, активно торгующие поддельными документами.

Одно из предложений, на которое наткнулись журналисты, звучит следующим образом: «Паспорт изготавливается из оригинальных бланков. Данные вносятся в госреестр через связи, вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, также занесенное в реестр ЗАГСа. Паспорт имеет серию и номер, нанесенные перфорационным принтером. Все необходимые штампы присутствуют на страницах. В итоге вы получаете подлинный документ для использования».

Другие продавцы предлагают оформление свидетельства о рождении с обещанием получения биометрического паспорта для свободных путешествий. Также можно купить бланк внутреннего паспорта Украины без заполнения за $2,5 тыс., который заявлен как «абсолютно чистый» с оригинальными водяными знаками.

Издание рассказало о таких продавцах, скрывающихся за маской юридических консультаций и помощи в подготовке документов.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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