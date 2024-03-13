Ракетную опасность объявили в Белгородской области

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

В ведомстве призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях удара беспилотного летательного аппарата по зданию городской администрации, который был совершен накануне.

По его словам, одна сотрудница городской администрации получила осколочные ранения, другая — контузию.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.