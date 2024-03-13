Очевидец рассказал подробности о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин заявил в беседе с РИА Новости, что самолет разбился далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым.

«Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось», — сказал мужчина.

Он также сообщил, что не видел само воздушное судно.

«Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым», — отметил Затухин.

12 марта в Ивановской области упал самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, согласно которой воздушное судно рухнуло на территории кладбища в районе села Богородское.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю.

В результате на месте крушения также начался пожар. К текущему моменту сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, зачем Киев сбил Ил-76 в Белгородской области.