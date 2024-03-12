На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** напали в Литве

На экс-главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) напали в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом).

По ее словам, нападавшие разбили окно в автомобиле Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. На место прибыли полиция и «скорая». Поиски нападавших уже ведутся.

До этого Басманный суд заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом) и еще трех участников этого фонда: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвиняется сразу по трем статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ», а также «Вандализм».

Низовцев и Ярмыш обвиняются в участии в экстремистском сообществе и распространении фейков о российских военных. Бирюкова обвиняется в публичных призывах к теракту, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

Ранее Мария Певчих рассказала о проблемах с психикой у бывшего юриста ФБК Любови Соболь (признана в РФ иностранным агентом и внесена в реестр экстремистов).