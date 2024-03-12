Российская школа ушла на карантин из-за массового отравления детей

В Орловской области учеников одной из школ отправили на карантин из-за массового отравления. Об этом сообщает издание «Орловские новости».

По данным СМИ, инцидент произошел в школе №1 поселка Нарышкино. С 6 марта образовательное учреждение объявило карантин, а с 11 по 19 марта дети ушли на каникулы. Издание со ссылкой на местных жителей пишет, что недомогание почувствовал 171 ребенок.

В администрации Урицкого района сообщили, что источник заражения обнаружить не удалось. В образовательном учреждении после случившегося провели дезинфекцию столовой и пищеблока.

Ранее в школе на Ямале детей накормили кашей с личинками.