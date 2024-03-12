Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школа ушла на карантин из-за массового отравления детей

В орловской школе детей отправили на карантин после массового отравления

close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

В Орловской области учеников одной из школ отправили на карантин из-за массового отравления. Об этом сообщает издание «Орловские новости».

По данным СМИ, инцидент произошел в школе №1 поселка Нарышкино. С 6 марта образовательное учреждение объявило карантин, а с 11 по 19 марта дети ушли на каникулы. Издание со ссылкой на местных жителей пишет, что недомогание почувствовал 171 ребенок.

В администрации Урицкого района сообщили, что источник заражения обнаружить не удалось. В образовательном учреждении после случившегося провели дезинфекцию столовой и пищеблока.

Ранее в школе на Ямале детей накормили кашей с личинками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами