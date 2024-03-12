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Жители Волгодонска сообщили о стрельбе над городом

Жители Волгодонска слышали звуки, похожие на стрельбу над городом

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Жители Волгодонска слышали звуки, похожие на стрельбу в небе над городом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное издание «Блокнот Волгодонск».

По его данным, звуки выстрелов раздались после 19:00 в районе «нового города» (В-У).

Издание также сообщает, что на находящейся в Волгодонске Ростовской АЭС «по некоторым данным, сработала световая маскировка», а сотрудникам станции временно запретили ее покидать. В пресс-службе Ростовской АЭС на стали комментировать эту информацию.

Позже заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что информация о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Волгодонском не подтверждается, передает ТАСС.

«ПВО не работала», — сказал Тюрин.

По его словам, в районе Волгодонска не фиксировали атаки беспилотников.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезавод под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали комплекс подавления малых беспилотников.

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