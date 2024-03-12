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Ревнивый россиянин открыл стрельбу по мужчинам, поздравившим его жену с 8 Марта

Житель Назарово открыл стрельбу по мужчинам, отмечавшим с его женой 8 Марта

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Красноярском крае 35-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после неадекватной реакции на застолье супруги с незнакомыми ему мужчинами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта. По версии следствия, мужчина, не дождавшись жену дома, отправился искать ее к знакомым. Его предположение подтвердилось: супруга была в компании знакомой ему семейной пары, но кроме нее там были и другие гости, в том числе не знакомые ему мужчины. Приревновав к ним супругу, подозреваемый вернулся домой за ружьем, затем вновь пришел к дому, где было застолье, и выстрелил в воздух. После этого его жена закончила празднование и отправилась домой на машине.

Мужчина пошел домой пешком. По дороге он заметил машину с новыми знакомыми, которых он заметил на застолье.

«На почве ревности подозреваемый произвел один выстрел из ружья в лобовое стекло, при этом дробью от выстрела ранило 39-летнего водителя автомобиля», — рассказали в пресс-службе СК.

Пострадавшего доставили в районную больницу, где оказали ему помощь. Подозреваемого задержали.

Ранее россиянин сжег автомобиль бывшей подруги из мести.

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