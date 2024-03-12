Бывший сожитель матери хотел скормить падчерицу огромному питону

В штате Джорджия мужчина с приятелем угрожал взорвать дом бывшей возлюбленной и хотел скормить питону ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура штата.

Двум жителям города Ричмонд-Хилл предъявлено обвинение в запугивании и попытке покушения на жизнь несовершеннолетней девочки и ее матери. Как установили полицейские, один из задержанных планировал отомстить бывшей возлюбленной.

Он намеревался взорвать ее дом и запустить в жилище огромного питона, чтобы змея съела дочь женщины. Для осуществления плана мести американец привлек своего приятеля, мужчины также хотели обстрелять дом женщины из лука, присылать ей по почте дохлых крыс и собачьи фекалии.

Злоумышленники заключены под стражу, их обвиняют по нескольким статьям.

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