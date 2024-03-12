Медведев спел с ST песню «Дай ему сил» под клип с Путиным

В Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия», — на нем зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев спел «Дай ему сил» вместе с рэпером ST (настоящее имя — Александр Степанов). Об этом сообщает РИА Новости.

Рэпер поднялся на сцену и начал петь, затем Медведев присоединил к нему и исполнил некоторые строчки из трека. На экране за ними был включен клип, где есть кадры с президентом Владимиром Путиным и военнослужащими. Часть клипа была снята во время поездки рэпера в зону спецоперации.

По заявлению организаторов, в митинге-концерте приняли участие около шести тысяч человек.

Накануне Медведев после церемонии «Оскара» призвал снимать кино об СВО.

Ранее Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и сплотиться для победы.