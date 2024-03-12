На борту упавшего Ил-76 находились оренбургские летчики

Пятеро из 16 человек, которые находились на борту потерпевшего крушение военно-транспортного самолета Ил-76, были летчиками из Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Оренбурга Сергей Салмин.

Глава населенного пункта подчеркнул, что никого из членов экипажа и пассажиров воздушного судна спасти не удалось. При этом он добавил, что во время крушения пилоты увели загоревшийся самолет в сторону от жилых построек.

«На борту находились 16 человек. Пятеро из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации», — подчеркнул Салмин.

Он выразил соболезнования семьям тех людей, которые находились на борту Ил-76. Как отметил мэр Оренбурга, они навсегда останутся в сердцах и памяти жителей города.

12 марта в Ивановской области упал самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, согласно которой воздушное судно рухнуло на территории кладбища в районе села Богородское.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю.

В результате на месте крушение также начался пожар. К текущему моменту сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.

Ранее власти Ивановской области обратились к родным и близким людей, находившихся на борту Ил-76.