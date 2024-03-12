Андрей Воробьев проверил работу избирательного участка в Королеве

Очень важно, чтобы на каждом избирательном участке была дисциплина, порядок и легитимность. Об этом во время визита в избирательный участок в здании культурного центра «Костино» в Королеве сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что более 36 тыс. человек будут работать на избирательных участках в Подмосковье в этом году.

«Я сегодня здесь, чтобы убедиться, что все готово. Традиционно в комиссии у нас люди благородных профессий, спасибо вам за выдержку, разъяснения, за улыбку», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что на президентских выборах ожидается высокая явка. При этом, по его словам, в Подмосковье будет работать около 4 тыс. избирательных участков. Также глава региона напомнил, что для удобства граждан выборы будут идти в течение трех дней. Кроме того, есть возможность проголосовать дистанционно.

Как рассказала председатель УИК №1054 Анна-Мария Вакарь, даже космонавты, находящиеся на орбите, хотят исполнить свой гражданский долг. По ее словам, принять участие в выборах и проголосовать они смогут через доверенных лиц.

Также она отметила, что на участке 1638 избирателей. Вакарь подчеркнула, что УИК и его члены готовы к проведению выборов.

«Некоторые наши граждане сейчас находятся в космосе. Трое из них будут голосовать на орбите через доверенных лиц. Им зачитают бюллетень, они сделают свой выбор, а доверенные лица проголосуют и опустят бюллетени в урну», — рассказала она.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Московской области, более 844,6 тыс. подмосковных избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Отмечается, что их количество почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На выборах президента можно будет проголосовать на избирательных участках и в онлайн-формате. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата.