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В Сибири дерущиеся у отдела полиции сотрудники МВД попали на видео

В Алтайском крае полицейские устроили драку у отдела полиции и попали на видео

В Алтайском крае двое полицейских подрались и попали на видео. Об этом пишут «Каменские новости».

Все произошло в центре Камня-на-Оби, прямо под окнами отдела МО МВД России «Каменский», расположенного на улице Пушкина. Потасовку устроили стражи порядка, одетые по форме, остановить драку пытались их коллеги, но сделать им это удалось не сразу. Затем, по некоторым данным, правоохранители продолжили драться уже в самом отделе полиции.

В ГУ МВД по Алтайскому краю начали проверку по факту инцидента. Однако начальник МО МВД «Каменский» Станислав Нелюбов, выступая сегодня с отчетом о работе отдела полиции и итогах за год перед депутатами Каменского района, произошедшее с его подчиненными никак не прокомментировал.

Ранее россиянка обвинила мужа-полицейского в домашнем насилии, но затем отказалась от своих показаний.

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