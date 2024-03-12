Россиянин вышел покурить на балкон и упал на козырек дома

В Воронеже кованая решетка балкона не выдержала и обрушилась, когда на нее облокотился мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Блокнот Воронеж».

По данным СМИ, мужчина вышел покурить, когда решетка отвалилась, а житель упал на козырек. На кадрах, опубликованных изданием, видно, как воронежец в куртке и в трусах ходит по козырьку в ожидании помощи.

Позже Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что мужчину сняли с крыши спасатели. Информация о том, получил ли мужчина повреждения, отсутствует.

Ранее в Ярославле козырек подъезда рухнул перед входом и перекрыл проход.